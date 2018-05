Les brèves

16/05/2018

La voiture moyenne des Français n'évolue pas beaucoup mais coûte toujours plus cher

Le magazine l'Argus a dressé le portrait robot de cette voiture. Elle est 1cm plus large et plus longue, plus lourde d'un kilo, consomme 4,7 litres au 100km (contre 4,6l l'année précédente), en revanche son prix a augmenté de 3,4% à 26 717 euros, en moyenne sur l'ensemble des voitures vendues neuves l'an passé en France.