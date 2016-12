Les brèves

22/12/2016

Prévisions de trafic pour le week-end de Noël

Pour le week-end de Noël, le trafic sera soutenu. Vendredi, classé orange, évitez de quitter Paris après 11 heures et les grandes métropoles entre 15h et 20h, ainsi que la Vallée du Rhône à partir de midi. Samedi, rouge en Rhône-Alpes, la circulation sera dense sur A6, A43, et A40 entre 10 et 13 h. Quant à lundi, orange en Rhône-Alpes et en Ile de France, il faudra éviter l'A40 et l'A43 entre midi et 19h ainsi que les retours sur Paris entre 15 et 20 heures.